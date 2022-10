Mobilités internationales : Convention entre l'USTH et l'ambassade de France au Vietnam

Cérémonie de signature de la convention de financement des mobilités internationales entre l'USTH et l'ambassade de France au Vietnam, le 18 octobre à Hanoï. Photo : USTH

Mardi 18 octobre, Jean Marc Lavest, recteur principal de l’Université des sciences et technologies de Hanoï - USTH (Université Vietnam-France), et Sophie Maysonnave, conseillère de coopération et d’action culturelle auprès de l’ambassade de France au Vietnam, ont signé un accord de soutien financier des mobilités internationales des enseignants-chercheurs, doctorants et cadres administratifs de l’USTH.



D’un montant de 40.000 euros, la convention permettra à l’USTH de conforter son développement à l’international, de favoriser la formation de ses cadres en France, de consolider les mobilités des intervenants, d’assurer les échanges avec ses partenaires, d’appuyer les déplacements des doctorants et d’affirmer ainsi son rayonnement à l’international.

"L’ambassade de France au Vietnam est - et a toujours été - très présente auprès de notre université et nous la remercions vivement pour son soutien. La signature de cette convention financière consolidera nos moyens d’envoyer encore plus de cadres et d’étudiants en France, ceux de recevoir, plus nombreux encore, des intervenants pour nos étudiants vietnamiens et, surtout, atteste de la volonté de la France de soutenir activement l’USTH dans son rayonnement international", se réjouit Jean Marc Lavest.

"Cet accord est d’autant plus symbolique que sa signature est apposée lors de la cérémonie d’accueil de la nouvelle promotion de l’université - Gen 13. Marie Curie - pour les 900 primo-entrants", conclut le recteur principal.

Créée en 2009 par l'accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), ou l’Université Vietnam-France, forme les étudiants selon le processus de Bologne, sous l’égide de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies et soutenue par un Consortium de 40 universités et organismes français de recherche. Ses formations en sciences sont reconnues par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).