Mobilisation générale pour soutenir les zones inondées du Centre et des Hauts Plateaux

Du transport de l’aide d’urgence à la garantie des communications, en passant par la restauration des infrastructures et le soutien à la vie quotidienne, l’ensemble des forces compétentes déploient tous les moyens nécessaires pour aider les populations du Centre et des Hauts Plateaux à surmonter la vague d’inondations historique.



Selon le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes, à 18h30 le 24 novembre, les pluies et crues ont causé des dégâts considérables : environ 1.307 ha d’aquaculture et plus de 117.000 ha de cultures diverses ont été endommagés ; 82.414 ha de rizières et de cultures vivrières détruits ; plus de 3,37 millions de têtes de bétail et de volailles ont péri ou ont été emportées. Environ 202.567 habitations ont été inondées, soit 1.575 supplémentaires par rapport à la veille.



Les perturbations du trafic sont sévères : 12 points d’éboulements ont provoqué des blocages sur les routes nationales 20 et 27C. Sur le réseau ferroviaire, 15 points sont encore en cours de réparation dans les sections Dông Tac – Phu Hiêp et Phu Hiêp – Hao Son ; la remise en circulation totale est prévue dans la nuit du 25 novembre. Les pertes économiques initiales sont estimées à 13.248 milliards de dôngs, principalement à Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khánh Hoa et Lâm Đồng.



Face à ces dommages, du 10 octobre au 24 novembre, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam a acheminé 15.334 colis de secours contenant vivres, médicaments et articles essentiels vers les localités du Nam Trung Bô. Pour accélérer la distribution, les colis ont été prioritairement chargés sur les wagons de bagages des trains Thông Nhât et des trains de fret à grande vitesse. Depuis les gares de Saïgon, Song Thân, Hanoï et Giap Bat, des trains transportant quotidiennement des milliers de produits de première nécessité ont contribué à soutenir les zones enclavées.



Parallèlement, Viettel a déclenché un plan de garantie des communications à grande échelle dans le Centre et les Hauts Plateaux, afin de faire face aux coupures d’électricité et aux dommages causés aux infrastructures de télécommunications. Près de 6.000 générateurs mobiles ont été déployés à Khánh Hoa, Gia Lai et Dak Lak pour maintenir l’activité des stations-relais ; plus de 1.900 batteries de secours, 17 téléphones satellites, 48 radios et 9 véhicules émetteurs ont été mobilisés pour assurer des communications 24h/24. À Khanh Hoa, quatre drones logistiques ont été utilisés pour transporter des matériels et produits essentiels, et des drones de reconnaissance ont appuyé les opérations de recherche et de sauvetage. L’itinérance entre opérateurs a également été activée afin de garantir la connectivité de la population.



À Dac Lak – l’une des provinces les plus touchées – au 23 novembre, les pluies et crues avaient fait 63 morts et 8 disparus ; plus de 150.000 habitations étaient inondées ; plus de 180.000 ha de cultures détruits et plus de 3,2 millions de têtes de bétail et de volailles emportées. Le président du Comité populaire provincial, Ta Anh Tuân, a demandé aux localités de considérer la restauration post-catastrophe comme une mission urgente, en mobilisant toutes les ressources pour soutenir les habitants, rétablir les infrastructures et stabiliser production et vie quotidienne, selon le principe « l’eau se retire jusqu’où, on rétablit jusqu’à là ».



Le 24 novembre, le vice-président du Comité populaire provincial, Truong Công Thai, a signé une décision d’aide d’urgence : 3 millions de dôngs par ménage pauvre et 1,5 million pour les autres, financés par le budget public et le fonds de secours du Front de la Patrie du Vietnam. Les services compétents doivent poursuivre le recensement des dégâts pour présenter des propositions d’assistance ciblée et rapide.



Au même moment, à Quảng Ngãi, le vice-président du Comité populaire provincial, Dô Tâm Hiên, a inspecté les glissements de terrain graves sur la route nationale 24 et dans les communes de Mang Den et Kon Plông – où les éboulements se succèdent depuis plusieurs jours. Aux points Km99+300 et Km112+200, les chutes de terre et de roches ont continuellement obstrué la route ; à la mi-journée du 24 novembre, un nouvel éboulement de quelque 1.500 m³ a entièrement bloqué la circulation. Les forces locales ont mobilisé quatre pelleteuses et plusieurs engins pour ouvrir une voie provisoire et assurer la sécurité des usagers.



À Khanh Hoa, après plusieurs épisodes de fortes pluies entre le 16 et le 22 novembre, atteignant par endroits près de 490 mm, les autorités provinciales ont déclaré la situation d’urgence liée à la catastrophe naturelle. Les pluies ont provoqué l’érosion et l’isolement de nombreux axes majeurs : deux ruptures totales ont été constatées sur la route nationale 27C ; la route nationale 27 et les routes provinciales 9, 701, 703 et 707 ont enregistré de multiples glissements de talus. Le pont Ngoc Thao (ville de Nha Trang) a subi un glissement du culée M2 et du mur de soutènement amont, nécessitant une intervention urgente.



Les évolutions imprévisibles des pluies et crues au Nam Trung Bô et aux Hauts Plateaux soulignent l’importance d’une mobilisation rapide, coordonnée et efficace des secteurs et localités pour garantir la sécurité des populations et accélérer le rétablissement de la vie quotidienne.- VNA/VI