Mobilisation en France pour un mémorial dédié aux victimes de l'agent orange

Une stèle à la mémoire des victimes de l'agent orange/dioxine, sera installée au parc Choisy, dans le 13e arrondissement de Paris. Photo: VNA

Plusieurs organisations et associations en France ont lancé une vaste campagne de collecte de fonds pour ériger une stèle à la mémoire des victimes de l'agent orange/dioxine au parc Choisy, dans le 13e arrondissement de Paris.

Il s'agira du premier ouvrage commémoratif de ce type en France et en Europe dédié aux millions de personnes souffrant encore des séquelles de ce défoliant chimique.

Initiée par le Comité de soutien à Tran To Nga, qui a consacré plus de seize ans à une action en justice en France contre les sociétés chimiques américaines ayant fourni à l'armée américaine des produits chimiques (agent orange/dioxine) à être utilisés pendant la guerre au Vietnam, la campagne vise à mobiliser 10 489 euros pour finaliser le projet, dont l'inauguration est prévue dès ce printemps.



Le projet a été lancé en 2022 sur proposition de Alexandre Florentin, conseiller de Paris, en concertation avec la mairie du 13e arrondissement. En décembre 2025, un « arbre aux mouchoirs » (davidia involucrata), originaire d'Asie, a déjà été planté au parc Choisy en signe de mémoire.



Une stèle en verre sera installée à ses côtés. Elle sera ornée d'une illustration de l'artiste Kim Doan Quoc, membre du Collectif Vietnam-Dioxine,

représentant une mangrove. Cette image symbolise à la fois la vitalité face à la nature hostile et le souvenir des terres dévastées par la pollution chimique.

Le projet bénéficie d'une participation active de nombreuses associations franco-vietnamiennes et organisations sociales, parmi lesquelles l'Association d'Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV), l'Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), l'Union des Vietnamiens de France (UGVF) et le Collectif Vietnam-Dioxine.

Outre l'aspect mémoriel, cette initiative vise à sensibiliser l'opinion publique internationale aux conséquences durables de ce produit toxique sur l'être humain et l'environnement. -VNA/VI