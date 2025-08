Mission diplomatique réussie pour le Vietnam en Uruguay

Du 31 juillet au 2 août, L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, a effectué une mission diplomatique en Uruguay. Elle y a rencontré de hauts responsables uruguayens, dont Juan Castillo, secrétaire général du Parti communiste d’Uruguay et ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que Valeria Csukasi, vice-ministre des Affaires étrangères.



Lors de sa séance de travail avec Juan Castillo, l’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a officiellement invité une délégation du Front large (Frente Amplio – FA) et du Parti communiste d’Uruguay à participer aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.



Juan Castillo a exprimé son admiration pour les succès du Vietnam, notamment depuis la mise en œuvre de sa politique de Renouveau (Đổi mới).



Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens entre leurs Partis communistes respectifs ainsi qu’avec le Frente Amplio, dans un esprit de solidarité entre forces progressistes.



Lors de sa rencontre avec la vice-ministre Valeria Csukasi, l’ambassadrice a plaidé pour le renforcement des échanges de délégations et une coordination accrue au sein des forums multilatéraux tels que l’ONU, le MERCOSUR et l’ASEAN. Elle a également appelé à une ouverture rapide des négociations commerciales entre le MERCOSUR et le Vietnam.

L’ambassadrice Ngo Minh Nguyet (droite) et la vice-ministre Valeria Csukasi. Photo: VNA

Valeria Csukasi a annoncé qu’elle se rendrait au Vietnam à la mi-août pour participer à la 5e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.



Au cours de son séjour, l’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a prononcé un discours lors d’un séminaire de formation politique organisé par le Parti communiste d’Uruguay. Elle y a présenté la politique étrangère du Vietnam ainsi que ses récentes avancées socio-économique.



Elle a également visité le site prévu pour l’aménagement d’un « Espace Vietnam » sur l’avenue José Pedro Varela, en face du centre de congrès Antel Arena à Montevideo. – VNA/VI