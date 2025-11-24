Mise en garde contre les fausses informations liées aux inondations dans le Centre

Des images générées par l'IA peuvent facilement induire les spectateurs en erreur. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le ministère de la Sécurité publique a lancé, ce 23 novembre, une alerte officielle concernant la prolifération inquiétante de fausses informations — y compris de contenus générés par l’intelligence artificielle (IA) — relatives aux inondations dans le Centre du Vietnam.

Selon le ministère, des individus malveillants profitent de la situation pour diffuser des contenus fabriqués visant à dénigrer les efforts des autorités ou à inventer des bilans catastrophiques fictifs afin d’attirer des vues ou de solliciter des dons frauduleux. Ces « infox » se propagent plus rapidement que les communications officielles, semant la confusion parmi la population et entravant sérieusement les opérations de secours sur le terrain.

Face à cette menace, les autorités appellent à la plus grande vigilance et condamnent fermement ces actes de désinformation. Les forces de l’ordre ont immédiatement déployé des mesures techniques rigoureuses pour identifier et sanctionner les auteurs.

Le ministère rappelle que si le partage non intentionnel de fausses informations peut entraîner des sanctions administratives, la diffusion délibérée de contenus mensongers portant atteinte à l’ordre public ou causant de graves conséquences fera l’objet de poursuites sévères. – VNA/VI