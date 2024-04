Mise en examen d’un vice-directeur de l’Agence de promotion du Commerce

Dans l'après-midi du 3 avril, le général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a annoncé que Tran Duy Dong, vice-directeur de l’Agence de promotion du Commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, avait été mis en examen pour «corruption passive», dans le cadre de l’enquête sur l’affaire à la compagnie Xuyen Viet Oil.

Deux autres personnes, que sont Dinh Tien Dung (chef comptable de Xuyen Viet Oil) et Nguyen Tan Long (directeur commercial de Xuyen Viet Oil), ont été mises en examen pour «corruption active», a-t-il ajouté.

Il s'agit du dernier développement de l’élargissement de l'enquête sur l'affaire de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages; manque de responsabilité, entraînant de graves conséquences; corruption active; corruption passive », survenue à la compagnie Xuyen Viet Oil et certaines agences.

A ce jour, la police a mis en détention provisoire de nombreuses personnes à des postes de responsabilité. -VNA/VI