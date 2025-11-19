Mise en examen de Le Trung Khoa dans une affaire de propagande contre l’État

Le Trung Khoa (à gauche), Do Van Nga. Photo : bocongan.gov.vn

Le 17 novembre, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que l’Agence de sécurité d’enquête du ministère avait engagé des poursuites contre Le Trung Khoa dans l’affaire « Production, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam ».



Le 8 novembre 2025, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Sécurité publique avait engagé des poursuites dans l’affaire « Production, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam ». Les résultats de l’enquête ont établi qu’il existe suffisamment d’éléments pour identifier que Le Trung Khoa (né le 23 septembre 1971 à Thanh Hoa ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile permanent : n°01, allée 81, rue Lang, quartier de Dong Da, Hanoï) et Do Van Nga (né le 15 août 1977 à Gia Lai ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile permanent : commune de Tuy Phuoc Dong, province de Gia Lai) ont commis des actes de production, stockage, diffusion et propagande d’informations, documents et objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam.



Le 17 novembre 2025, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de mise en examen et a émis des mandats d’arrêt pour placement en détention provisoire à l’encontre de Le Trung Khoa et Do Van Nga pour « Production, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam », conformément à l’article 117 du Code pénal. Le Parquet populaire suprême a approuvé la décision de mise en examen et les mandat de détention provisoire concernant les deux personnes précitées.



Actuellement, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Sécurité publique poursuit, en coordination avec le Parquet populaire suprême, l’enquête afin de clarifier l’affaire et les actes délictueux des mis en cause pour les traiter conformément à la loi.-VNA/VI