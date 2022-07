Mise en chantier le projet Celesta Rise à Ho Chi Minh-Ville

Le groupe de construction Hoa Binh a mise en chantier le 15 juillet le projet Celesta Rise à Phuoc Kien, dans le district de Nha Be, à Ho Chi Minh-Ville.

Photo: VNA

Le projet Celesta Rise est doté d’un fonds de près de 1.726 milliards de dongs, investis par la Compagnie par actions d’immobilier Phu Loc, la Sarl Keppel Land Vietnam et la Compagnie par actions d’immobilier Phu Long, avec un délai de construction de 23 mois. Le groupe de construction Hoa Binh est l’entrepreneur en construction de ce projet.

Situé dans le Sud de Ho Chi Minh-Ville, Celesta Rise se trouvera sur l'artère Nguyen Huu Tho et deviendra l'une des zones urbaines les plus vertes et les plus modernes du district de Nha Be. Il sera construit sur une superficie totale de 2,78 hectares, comprendra cinq bâtiments de 20 étages chacun et fournira au marché 889 appartements d'une superficie moyenne de 48 à 105 m2.-VNA/VI