Mise en chantier du projet de construction de l’aéroport de Quang Tri

Perspective de l'aéroport de Quang Tri. Photo d’illustration : baochinhphu.vn



La cérémonie de mise en chantier du projet d'investissement dans la construction de l'aéroport de Quang Tri a eu lieu le 6 juillet dans cette province du Centre.

L’événement, organisé par le Comité populaire de la province de Quang Tri, le groupe T&T et le groupe CIENCO4, a eu lieu en présence de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et du vice-Premier ministre Le Thanh Long.

Le projet s’étend sur les communes de Gio Quang, Gio Hai et Gio Mai du district de Gio Linh. D’une superficie de plus de 265 hectares, il représente un investissement de plus de 5.800 milliards de dongs. Il devra être mis en service en juillet 2026. -VNA/VI