Le Comité populaire de Hanoï a organisé le 19 juillet une cérémonie de mise en chantier de la route reliant l'autoroute Phap Van - Cau Gie à la route périphérique No3 de Hanoï.

D’une longueur de 3,4 km, cette route nécessite d’un investissement total de 3.241 milliards de dongs provenant du budget de la ville. La route aura 6 voies pour les véhicules à moteur et 2 voies pour le trafic mixte.

Photo : Kinh tế đô thị Kinh tế đô thị

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Duong Duc Tuan, a estimé que le projet de construction de cette route était très important pour résoudre les embouteillages à l'intersection Phap Van - la porte sud de la capitale.

Une fois achevé en 2025, la route reliant l'autoroute Phap Van - Cau Gie à la route périphérique No3 de Hanoï contribuera également à assurer la sécurité et l'ordre de la circulation au centre-ville, à favoriser le développement socio-économique de l’arrondissement de Hoang Mai, du district de Thanh Tri et les zones du Sud et du Sud-Est de Hanoï. –VNA/VI