Mise en chantier de la deuxième phase de l’aéroport de Long Thanh

La deuxième phase des "Travaux de gestion de vol" dans le cadre de la première phase du projet de l'aéroport international de Long Thanh a été mise en chantier le 29 septembre dans le district de Long Thanh, province de Dong Nai (Sud).

Selon la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), il s'agit d'un projet de trafic spécial, qui revêt une grande importance pour le développement socio-économique, assurant la défense et la sécurité nationales.

L'investissement total pour l'ensemble de ce projet est de près de 3.500 milliards de dongs, provenant de capitaux mixtes, y compris le capital de la VATM et des prêts commerciaux nationaux.

La deuxième phase des "Travaux de gestion de vol" couvre une superficie totale d'environ 70.000 m2. Dans lequel, le projet principal est la station de contrôle de la circulation aérienne et des ouvrages annexes d'une superficie de 24.000 m2.

Ce projet devrait être achevé et mis en service en 2025.

L’aéroport international de Long Thành a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l’est de Hô Chi Minh-Ville. Une fois entièrement achevé d’ici 2050, l’aéroport pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an.



Sa présence permettra de soulager l’aéroport international de Tân Son Nhât surchargé de Hô Chi Minh-Ville, qui est actuellement le plus grand du Vietnam. – VNA/VI