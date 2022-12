Mise en chantier de la 2e rue des livres à Ho Chi Minh-Ville

La ville de Thu Duc de Ho Chi Minh-Ville et l’Association des éditeurs du Vietnam ont commencé le 28 décembre la mise en chantier de la rue des livres de la ville de Thu Duc.

Cérémonie de mise en oeuvre de la rue des livres de la ville de Thu Duc. Photo: VNA

La première rue des livres est qui est en activité depuis 2016 dans la rue Nguyen Van Binh du premier arrondissement.

D'une longueur de 286 mètres, la rue est située sur la rue Ho Thi Tu et comptera 20 pavillons du livre et des cafétérias où vous pourrez trouver des milliers de livres de toutes sortes, ainsi que des espaces d'expositions et d'activités culturelles.



Comme prévu, la rue sera inaugurée en avril 2023, à l’occasion de la Journée nationale du livre (21 avril), du 48e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays nationale (30 avril 2023).



Nguyen Ky Phung, vice-président du Comité populaire de la ville de Thu Duc, a déclaré que la construction de la rue des livres visait à créer un espace pour le développement de la culture de la lecture, et à connecter les livres, les auteurs et les lecteurs, et deviendra une destination touristique de la ville.