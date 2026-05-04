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Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027. l

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