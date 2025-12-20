Mise en chantier d'une centrale biomasse de 114,9 millions de dollars à Lào Cai

La construction de la centrale biomasse Yên Bai 1, d'une capacité de 50 mégawatts et d'un investissement d'environ 3 000 milliards de dôngs (114,9 millions de dollars), a officiellement débuté le 19 décembre. Ce projet s'inscrit dans les efforts du Vietnam visant à développer les énergies renouvelables et à réduire ses émissions de carbone.

Développée par la SARL Erex Yen Bai Biomass Power, la centrale est implantée dans la commune de Dông Cuông, province de Lào Cai. Elle bénéficie du soutien du groupe japonais Erex et relève du Mécanisme de crédit conjoint (JCM), une initiative bilatérale entre le Vietnam et le Japon destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La centrale utilisera des sous-produits agricoles et forestiers comme combustible et devrait produire environ 300 gigawattheures d'électricité par an dès sa mise en service commerciale, prévue au début de l'année 2028.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a souligné que le projet contribuerait aux objectifs de neutralité carbone des deux pays, tout en favorisant un cercle vertueux associant agriculture locale, autosuffisance énergétique et réduction des émissions.

De son côté, le vice-président du Comité populaire provincial de Lào Cai, Ngô Hanh Phuc, a affirmé que la centrale s'inscrivait pleinement dans la stratégie de développement socio-économique et les priorités d'investissement de la province. Le projet devrait stimuler la production industrielle, renforcer l'approvisionnement du réseau électrique national, créer des emplois et accroître les recettes budgétaires locales, a-t-il précisé.

Il a également exhorté l'investisseur à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de garantir une construction de qualité, réalisée dans les délais impartis et dans le strict respect de la réglementation vietnamienne en matière d'investissement, d'aménagement du territoire, de construction et de protection de l'environnement.

La province de Lào Cai espère que ce projet contribuera à attirer davantage d'investisseurs japonais et étrangers. Elle s'est engagée à accompagner l'investisseur à chaque étape de la mise en œuvre.

À cette occasion, la société japonaise Erex et ses partenaires ont fait don de 700 millions de dôngs au fonds de protection sociale de la commune de Dông Cuông, afin de soutenir les familles défavorisées de la localité. -VNA/VI