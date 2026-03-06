Mise en œuvre effective du cadre de partenariat stratégique global Vietnam-UE

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s’entretient par téléphone le 6 mars avec Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Photo: VNA

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu par téléphone, le 6 mars, avec Mme Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, afin d'évoquer les relations Vietnam-UE et les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Kaja Kallas, également vice-présidente de la Commission européenne, a salué les perspectives de coopération entre l'UE et le Vietnam, estimant que les deux parties disposent de nombreuses opportunités pour développer leur coopération à l'avenir, notamment dans les domaines de la sécurité maritime et de la protection des infrastructures maritimes critiques.



Elle a également exprimé son souhait de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE prévue à Brunei, afin de poursuivre les discussions sur des questions d'intérêt commun.



Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a remercié et salué la contribution positive et importante de la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, au développement et à la promotion des relations Vietnam-UE ces dernières années.



Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec l'UE et ses États membres.



Il s'est félicité du développement positif des relations bilatérales ces dernières années, du renforcement constant de la confiance politique et du rôle moteur de l'économie, du commerce et des investissements. L'accord de libre-échange Vietnam-UE (ALE UE-Vietnam) a porté ses fruits, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN et le quatrième partenaire commercial de l'UE pour le Vietnam. La coopération scientifique, technologique et d'innovation s'impose comme un nouveau pilier stratégique de la coopération.



Il a suggéré que les deux parties continuent de renforcer leur compréhension et leur confiance politiques, d'élargir leur coopération commerciale et d'investissement et de promouvoir la coopération scientifique et technologique.



Les deux parties sont convenues de maintenir des échanges et une coordination étroits afin de promouvoir la mise en œuvre effective du cadre du Partenariat stratégique global Vietnam-UE, ainsi que de renforcer la coopération entre l'UE et l'ASEAN à l'avenir.



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et du maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. -VNA/VI