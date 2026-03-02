Mise à jour des vols affectés au Vietnam en raison du conflit au Moyen-Orient

L'aéroport international Ben Gourion est situé au sud-est de Tel Aviv, en Israël. Photo : IRNA/VNA

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a actualisé, à la mi-journée du 2 mars 2026, la situation de certains vols des compagnies aériennes impactés par le conflit au Moyen-Orient.

Qatar Airways (QR) a annulé deux vols passagers : QR983 et QR977, ainsi que le vol cargo QR8952/8953 prévus le 2 mars.

Emirates (EK) a annulé le vol EK395 le 2 mars. Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant le vol EK395 programmé à 00h25 le 3 mars.

Etihad Airways (EY) a annoncé l’annulation du vol EY433.

En revanche, Turkish Airlines (TK) maintient l’exploitation normale de ses vols passagers et cargo le 2 mars. Le vol passagers TK164/165 est programmé respectivement à 15h25 et 22h55. Côté fret, le vol TK6269 est prévu à 13h30 et le vol TK6233 à 18h55.

Les autorités aéronautiques vietnamiennes continuent de suivre de près l’évolution de la situation et de se coordonner avec les compagnies concernées afin d’informer les passagers dans les meilleurs délais. -VNA/VI