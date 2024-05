Minimiser les impacts des substances chimiques toxiques/dioxine au Vietnam

Délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Une conférence internationale sur les sciences et les technologies de traitement et de minimisation des impacts des substances chimiques toxiques/dioxine laissées par la guerre sur la population et l'environnement au Vietnam a eu lieu le 30 mai à Hanoï.



L’événement a vu la participation de représentants de nombreux ministères du Vietnam, de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ainsi que de scientifiques vietnamiens et étrangers...



Les participants ont discuté, entre autres, du traitement de la dioxine aux aéroports de Da Nang, A So et Bien Hoa, de résultats d’études sur les impacts de la dioxine sur l’homme…



Ils ont également proposé un certain nombre de recommandations aux ministères et aux autres organes compétents, notamment l’amélioration des normes environnementales concernant le traitement des substances chimiques toxiques/dioxine, les études sur le traitement de leurs conséquences au Vietnam, les soins de santé pour les victimes, le renforcement de la coopération internationale, le transfert de technologies de traitement de la dioxine au Vietnam, etc.-VNA/VI