Mettre l’IA au service des Vietnamiens, avec la plus haute fiabilité et sécurité des données

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, datée du 22 décembre 2024, sur les percées dans le développement scientifique, technologique, de l’innovation et de la transformation numérique, le Vietnam s’est fixé pour objectif de figurer, d’ici 2030, parmi les trois pays leaders de l’Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de l’intelligence artificielle (IA).



L’IA figure parmi les priorités technologiques stratégiques définies dans la Décision n°1131/QD-TTg du Premier ministre, publiée le 12 juin 2025, relative à la liste des technologies et produits technologiques stratégiques.



Dans cet élan, les entreprises technologiques vietnamiennes redoublent d’efforts pour maîtriser les technologies d’IA selon leurs propres orientations. Le groupe technologique CMC a récemment franchi une étape majeure en lançant CMC OpenAI (C-OpenAI) – une société spécialisée dans l’intelligence artificielle, bâtie sur une base technologique de 25 noyaux développés par CMC, couvrant la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel (NLP), les modèles de langage à grande échelle (LLM), le traitement vocal et l’architecture de type Data Lake House.



C-OpenAI repose entièrement sur l’infrastructure cloud de CMC, garantissant la souveraineté des données au Vietnam. Les technologies de CMC ont déjà été commercialisées et reconnues dans des classements internationaux, avec des applications dans divers domaines : assistance juridique virtuelle nationale, services aux citoyens, éducation, santé, finance-banque, production et administration publique.



Selon Nguyên Manh Hung, ministre des Sciences et des Technologies, C-OpenAI représente un modèle d’entreprise technologique adapté à l’ère de développement fondée sur la connaissance.



Il a rappelé que, dans une économie développée, 80 % des actifs sont immatériels, principalement intellectuels, tandis que dans une économie peu développée, 80 % sont physiques. Le Vietnam entre désormais dans une phase où les actifs intellectuels joueront un rôle central.



Le ministre a encouragé la création de nouvelles entreprises technologiques suivant ce modèle, combinant capital, savoir-faire, actifs matériels et intellectuels.



Toujours selon le ministre Nguyên Manh Hung, l’un des plus grands atouts de C-OpenAI réside dans sa capacité à exploiter les données vietnamiennes, à résoudre des problématiques spécifiques au Vietnam, tout en bénéficiant de la flexibilité culturelle locale, de la qualité des ressources humaines et du dynamisme de la communauté technologique nationale. L’utilisation de l’open source dans le développement de l’IA est également un choix stratégique pertinent.



Il a souligné que l’avenir de l’intelligence artificielle ne sera pas uniquement dominé par les grandes entreprises technologiques mondiales, mais aussi par les communautés open source et les entreprises locales. Le développement de technologies ouvertes – incluant le code source ouvert, l’architecture ouverte et les standards ouverts – constitue la clé pour démocratiser l’innovation technologique et la mettre au service du développement économique et social de chaque nation.



De plus en plus de pays n’adoptent des technologies que lorsqu’elles sont ouvertes, notamment dans des domaines clés tels que la 5G ou l’IA.

Infrastructures de transformation numérique dans la province d'An Giang. Photo: VNA

Nguyên Trung Chinh, président du Conseil d’administration et président exécutif de CMC, a affirmé que le groupe poursuit résolument son chemin dans la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

La création de CMC OpenAI constitue une avancée significative, ouvrant la voie à une ère d’IA nationale complète, avec pour objectif de mettre l’intelligence artificielle vietnamienne au service du peuple vietnamien, tout en assurant le plus haut niveau de fiabilité et de sécurité des données, a souligné Nguyên Trung Chinh.– VNA/VI