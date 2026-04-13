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Mesures urgentes pour surmonter les lacunes et les limitations actuelles en matière de lutte contre la pêche INN

Le 27 mars 2026, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, chef du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé la 33e réunion consacrée aux mesures urgentes visant à remédier aux insuffisances relevées par la Commission européenne (CE).
    

 

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