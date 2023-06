Mesures urgentes à promouvoir les exportations des produits agricoles aux portes frontalières du Nord

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche officielle, exhortant les ministères, localités et agences concernés à prendre des mesures urgentes pour réduire la congestion des flux de marchandises et promouvoir l'exportation de produits agricoles aux portes frontalières du Nord.

Ce document soulignait qu'actuellement, alors que divers fruits sont récoltés, une augmentation des véhicules transportant des articles exportables est prévue dans les provinces frontalières, entraînant un risque de congestion des produits agricoles exportables, une augmentation des coûts et des dommages aux entreprises.

Face à cette situation, chef du gouvernement a demandé aux présidents des Comités populaires des villes frontalières et aux ministres de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de la Défense et des Affaires étrangères et de l'Agriculture et du Développement rural, de réexaminer la réglementation sur l'exportation et l'importation de produits agricoles entre le Vietnam et la Chine, et renforcer la coordination avec les agences fonctionnelles du pays voisin pour simplifier les procédures, faciliter le dédouanement.

Les ministères de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture et du Développement rural collaboreront avec les localités et les entreprises pour accélérer la consommation des produits agricoles sur le marché intérieur.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce coordonne avec les ministres de l'Agriculture et du Développement rural, des Affaires étrangères, des Transports et les agences concernées la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'exportation des produits agricoles selon le quota, de diversifier les modes de transport des produits agricoles destinés à l'exportation (routier, maritime, ferroviaire, aérien...).

D'autre part, les autorités des provinces et les responsables des ministères et des agences de communication et de presse doivent fournir aux résidents, aux coopératives et aux entreprises des informations relatives à la situation et à la demande du marché en temps opportun et de manière suffisante, en plus d'améliorer le système logistique pour le service de la production et du commerce des articles agricoles dans les localités. - VNA/VI