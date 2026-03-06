Mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité énergétique du Vietnam



Lors du point de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, le 5 mars, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a souligné les mesures prises par les ministères et agences vietnamiens pour garantir le commerce, les activités économiques et la sécurité énergétique face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Elle a indiqué que le ministère de l'Industrie et du Commerce avait formulé des recommandations visant à minimiser l'impact du conflit dans la région. Les associations professionnelles d'import-export ont été invitées à suivre de près l'évolution de la situation et à maintenir des échanges réguliers avec les autorités compétentes afin de fournir à leurs membres des informations actualisées. Ceci leur permettra d'adapter proactivement leurs plans de production, d'import-export et de transport, d'éviter les engorgements et de réduire les conséquences négatives du conflit actuel.

Les autorités nationales continuent de suivre de près la situation et de communiquer les informations relatives à l'évolution de la situation dans la région aux associations professionnelles. Elles étudient également la possibilité de renforcer leur coopération avec les organisations internationales afin de pouvoir réagir de manière proactive à des situations similaires à l'avenir.

Le 4 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision n° 385/QD-TTg portant création d'une cellule de crise chargée de garantir la sécurité énergétique face à l'évolution complexe du conflit au Moyen-Orient. Cette cellule est chargée de suivre, d'évaluer et d'anticiper régulièrement la situation, d'examiner la mise en œuvre des mesures pertinentes et de remédier rapidement aux difficultés et obstacles rencontrés afin d'assurer un approvisionnement suffisant en combustibles pour la production, les activités économiques et la consommation de la population.

La cellule de crise étudiera et proposera également des orientations, des solutions, des mécanismes et des politiques visant à lever les obstacles, à renforcer les capacités de prévision et à garantir des réponses politiques souples, rapides et efficaces afin que le Vietnam ne subisse aucune perturbation imprévue de sa sécurité énergétique, a déclaré Pham Thu Hang.

En tant que membre de cette cellule de crise, le ministère des Affaires étrangères collaborera étroitement avec les autres ministères, secteurs et agences concernés afin de mener à bien les missions visant à garantir la sécurité énergétique dans le contexte de la crise au Moyen-Orient, a affirmé la porte-parole.

Concernant la protection des citoyens vietnamiens au Moyen-Orient, elle a indiqué que, selon les missions diplomatiques vietnamiennes dans la région, plus de 12 000 Vietnamiens y vivent, étudient ou y travaillent actuellement.

Elle a affirmé que, jusqu’à présent, la situation des citoyens vietnamiens dans la région demeure globalement stable et qu’aucun cas de citoyens affectés par le conflit n’a été signalé.

Face à l’évolution de la situation, et sous l’égide des dirigeants du Parti et de l’État, le ministère des Affaires étrangères a étroitement collaboré avec les agences compétentes et les missions diplomatiques vietnamiennes en Iran, en Israël et dans les pays voisins afin de suivre l’évolution de la situation et de maintenir un contact régulier avec les communautés vietnamiennes dans les pays d’accueil. Ces missions ont également travaillé avec les autorités locales pour apporter leur soutien aux citoyens vietnamiens, notamment aux touristes en transit et aux délégations dont les vols ont été annulés en raison de la fermeture de l’espace aérien.

Le ministère a conseillé aux citoyens de veiller à leur sécurité, a mis en place des numéros d’urgence et a activement appliqué des mesures de protection des citoyens, tout en préparant des plans d’évacuation en cas de besoin, a déclaré Pham Thu Hang.

En cas d'urgence ou de difficultés, il est conseillé aux citoyens vietnamiens de contacter les lignes d'assistance téléphonique disponibles 24h/24 et 7j/7 au Vietnam (gérées par le ministère des Affaires étrangères et son département consulaire), ainsi que les représentations diplomatiques vietnamiennes en Iran, en Israël et dans les pays voisins du Moyen-Orient, notamment :

Ambassade du Vietnam aux Émirats arabes unis (également accréditée en Jordanie) :

Tél. : +971 50 129 9789 (WhatsApp), +971 56 998 3688 (WhatsApp)

Courriel : vnemb1@emirates.net.ae

Ambassade du Vietnam en Arabie saoudite (également accréditée à Oman, au Bahreïn et au Yémen) :

Tél. : +966 59 573 1500, +966 54 069 5668, +966 56402 7319, +966 56 402 7310, +966 50 039 5148. Courriel : vnemb.sa@mofa.gov.vn

Ambassade du Vietnam en Iran (également accréditée en Irak et en Syrie) :

Tél. : +989339658252 (appel direct), +989334609074 (WhatsApp, Viber)

Ambassade du Vietnam en Israël :

Tél. : +972 55 502 5616, +972 50 878 3373

Courriel : giooctv.mofa@gmail.com

thuynb.mofa@gmail.com

Ambassade du Vietnam au Qatar :

Tél. : +974 7708 8920

Courriel : vietnamembassy.doha@gmail.com

Ambassade du Vietnam au Koweït :

Tél.: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp)

Courriel : vnemb.kw@gmail.com

Ambassade du Vietnam en Égypte (également accréditée auprès du Liban) :

Tél. : +201040808993

Courriel : consul.vnemb.eg@gmail.com

Service d’assistance aux citoyens du Département consulaire :

Tél. : +84 981848484 ou +84 965411118

Courriel : baohocongdan@gmail.com

Concernant les activités maritimes au Moyen-Orient, Pham Thu Hang a indiqué que, selon les autorités vietnamiennes compétentes, le transport maritime dans la région est actuellement confronté à de nombreux risques pour la sécurité. L’Administration maritime et fluviale du Vietnam a donc demandé aux organismes compétents, aux associations d’armateurs, aux armateurs vietnamiens et aux sociétés de recrutement de personnel navigable de suivre et d’informer régulièrement l’évolution de la situation dans la région afin de prendre des mesures préventives et correctives opportunes, garantissant ainsi la sécurité des navires vietnamiens opérant sur les routes internationales et des marins vietnamiens travaillant sur des navires étrangers traversant la zone.

Les missions diplomatiques vietnamiennes en Iran, en Israël et dans les pays voisins continuent de suivre de près la situation et de se coordonner avec les autorités nationales pour préparer les mesures de protection nécessaires au cas où des navires ou des citoyens vietnamiens rencontreraient des difficultés, a-t-elle ajouté. - VNA/VI