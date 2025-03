Messages de sympathie suite aux incendies de forêt graves en République de Corée

Une voiture calcinée dans un incendie de forêt à Yeongdeok, province du Gyeongsang du Nord, en République de Corée. Photo : Yonhap/VNA

Suite aux informations concernant les lourdes pertes humaines, matérielles et environnementales causées par les incendies de forêt graves dans certaines régions du Sud-Est de la République de Corée, le 26 mars, le président vietnamien, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont adressé des messages de sympathie au président par intérim de la République de Corée, Han Duck Soo.



Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a également envoyé un message de sympathie à son homologue sud-coréen, Woo Won-shik.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a adressé un message de sympathie au chef de la diplomatie sud-coréenne, Cho Tae Yul.-VNA/VI