Messages de félicitations adressés au nouveau président vietnamien Luong Cuong

Le président vietnamien Luong Cuong. Photo : VNA

Suite à l'élection de Luong Cuong au poste de président de la République socialiste du Vietnam par la 15e Assemblée nationale, des dirigeants du Brunei, des Philippines, de la Thaïlande et du Mozambique ont envoyé des massages et lettres de félicitations.



Le sultan du Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah a exprimé sa volonté de renforcer davantage le partenariat global entre le Vietnam et son pays.



Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. s'est dit convaincu que sous la direction du président Luong Cuong, le partenariat stratégique et la coopération entre le Vietnam et les Philippines au sein de l'ASEAN seraient de plus en plus renforcés, répondant au désir commun des deux pays pour la paix, la prospérité et le bonheur à deux peuples, notamment dans le contexte où les deux pays iraient célébrer le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique en 2025 et le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques en 2026.



Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn R. et la Première ministre Paetongtarn Shinawatra ont exprimé leur volonté de continuer à collaborer étroitement avec le président vietnamien pour renforcer davantage le partenariat stratégique au profit des deux pays dans les temps à venir.



Le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a envoyé une lettre de félicitations au président Luong Cuong. -VNA/VI