Messages de condoléances de pays pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

A la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, les dirigeants de nombreux pays, partis au pouvoir, partis communistes et partis partenaires ont continué d'envoyer des messages et lettres de condoléances au Comité central du PCV, au président vietnamien To Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.

Dans sa lettre de condoléances, le président des Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a salué le secrétaire général Nguyen Phu Trong comme un leader compréhensif et visionnaire, un phare qui a allumé l'espoir du Vietnam et un grand contributeur au développement économique du pays et à la lutte efficace contre la corruption et les phénomènes négatifs. Il considère l'approche de "diplomatie du bambou" du chef du Parti comme un facteur important pour rendre les relations extérieures du Vietnam équilibrées et multilatérales.

Les énormes contributions du secrétaire général resteront à jamais gravées dans la mémoire du peuple du pays et des générations futures, a écrit le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr., exprimant sa conviction que les valeurs et les principes de leadership du chef du Parti seront défendus et développés par les dirigeants du PCV.

Le message du président allemand Frank Walter Steinmeier indique qu'en tant que secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong a laissé de profondes marques sur le pays tout en renforçant et en élargissant les relations du Vietnam avec l'Allemagne et l'Europe.

Saluant le rôle du secrétaire général Nguyen Phu Trong, la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, a noté que pendant qu'il occupait ce poste, le Vietnam avait connu une croissance économique et un développement social impressionnants. Il a également pris conscience de l'importance des relations entre les deux pays et a partagé l'aspiration à intensifier davantage les relations bilatérales chaleureuses.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Asadov ont respectivement envoyé des lettres de condoléances au président vietnamien To Lam et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le vice-président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, Tahir Budagov, a présenté ses condoléances au permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Luong Cuong.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a envoyé un message de condoléances à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Le président autrichien Alexander Van der Bellen, le roi des Belges Phillippe, l'émir du Koweït Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et le prince héritier Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, le président par intérim de l'Iran Mohammad Mokhber, le président de l'Israel Isaac Herzog, le président du Mozambique ont présenté leurs condoléances au président To Lam.

Le président du Mozambique, président du Parti du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), Filipe Jacinto Nyusi et le pape François ont envoyé, respectivement, une lettre de condoléances et un message de condoléances au président To Lam.

Le Premier ministre de Suède, Ulf Kristersson, a envoyé un message de condoléances au Premier ministre Pham Minh Chinh.

La vice-présidente du Parti au pouvoir MPLA, Luísa Damião, au nom du président du Parti, président de l'Angola et le Comité central du Parti communiste grec ont adressé les lettres de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le même jour, les hauts dirigeants des pays de l'ASEAN ont publié une déclaration commune de condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

Le président de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Allemagne, le président de l'Institut Rosa - Luxembourg - Allemagne et le président de la Fondation soviétique pour la paix - Russie ont adressé leurs condoléances au président de la Commission centrale des affaires extérieures du Parti Le Hoai Trung.

Le ministre des Affaires étrangères d'Ouzbékistan, Bakhtiyor Saidov, a fait de même auprès du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. -VNA/VI