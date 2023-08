Message du président vietnamien adressé à l'Assemblée générale de l'AIPA-44

La 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44), placée sous le thème «Adaptation parlementaire pour une ASEAN stable et prospère", s'est officiellement ouverte dans la matinée du 7 août, à Jakarta, en Indonésie. Le président de l'AN vietnamienne, Vuong Dinh Hue, à la tête d’une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne, a assisté à la séance d'ouverture.



A cette occasion, le président vietnamien Vo Van Thuong a adressé un message à l'Assemblée générale de l'AIPA-44, se félicitant du fort développement et des contributions de l'AIPA au processus de l'édification de la communauté de l'ASEAN. Le président a apprécié le fait que l'AIPA et ses parlements membres ont toujours accompagné et encouragé les efforts des gouvernements des pays de l'ASEAN pour surmonter de nombreux défis et devenir une organisation unie et puissante avec une position et un rôle croissants dans la région et sur la scène internationale.

Le chef de l'État vietnamien a souhaité que l'AIPA continue à soutenir l'ASEAN dans la promotion de la coopération multilatérale, la primauté de la loi et la contribution active à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde. Il a affirmé que le Vietnam s'engageait à continuer de participer de manière active, efficace et responsable à tous les forums. En outre, il s’est déclaré convaincu que l'AIPA-44 serait couronnée de succès.



L’ouverture de l’AIPA 44 a également vu la participation du président du pays hôte, Joko Widodo, président de l'ASEAN 2023, de la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie Puan Maharani, aussi présidente de l'AIPA-44, de dirigeants parlementaires des pays observateurs et des partenaires de l'AIPA, des membres des Assemblée nationales et des délégations parlementaires des pays membres de l'AIPA.-