Message du PM Pham Minh Chinh lors du Sommet d’affaires ASEAN-UE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé mardi, 13 décembre, à Bruxelles, un discours lors du Sommet d’affaires ASEAN-Union européenne (UE).

Placé sous le thème «Stimuler les liens commerciaux ASEAN-UE», cet événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 45e anniversaire des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Sommet d’affaires ASEAN-Union européenne. Photo : VNA

Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé un message en cinq points.

Il a appelé les entreprises à intensifier leurs réseaux de partenaires et les gouvernements à partager les intérêts et les risques avec elles.

De même, il a demandé aux pays développés d'aider ceux en développement dans les domaines de la finance, des ressources humaines, de la technologie, de la gouvernance et des institutions, de manière équitable et juste, afin qu'ils puissent assumer leurs responsabilités dans la réponse à ce phénomène naturel.

Le chef du gouvernement vietnamien a également apprécié le développement croissant des relations commerciales entre l'UE et l'ASEAN, et a exhorté les pays à améliorer encore le cadre juridique, afin de créer des conditions favorables pour que les entreprises continuent à renforcer leurs capacités, leur créativité, leur responsabilité et leur connectivité.

Les pays devraient faciliter ce processus en négociant et en signant des accords de libre-échange et des accords de protection des investissements, afin d'éviter la double imposition et d'accélérer le dédouanement des marchandises, a-t-il suggéré, faisant référence aux pactes signés entre le Vietnam et l'Union européenne.

Il est urgent de miser sur les secteurs suivants : l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, la sécurité alimentaire et énergétique, ou encore la cybersécurité.

S’agissant du changement climatique, il s’agit d’une problématique mondiale qui nécessite une approche globale et multilatérale.

Enfin, le Vietnam s’emploie à renforcer son autonomie économique et à s’intégrer profondément à l’économie mondiale. Le Vietnam offre un climat d’affaires compétitif et favorable aux entreprises étrangères, a souligné Pham Minh Chinh.

Pour sa part, le président du Conseil européen, Charles Michel, a souligné la nécessité d'une nouvelle approche du développement, en particulier dans l'exploitation des ressources numériques, et a déclaré que le secteur économique dans la nouvelle période doit être très attentif à la réponse au changement climatique et à la protection de l'environnement, alors que "même les déchets peuvent être transformés en ressources".

De cette façon, il a valorisé l'ASEAN pour la transition énergétique juste que les pays développés et le Vietnam établiront lors de ce voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Plus tôt, le chef du gouvernement vietnamien et d'autres dirigeants avaient participé à un déjeuner de travail organisé par le Conseil d'affaires UE-ASEAN, au cours duquel le Premier ministre vietnamien avait évalué que le commerce bilatéral entre les deux blocs a récemment montré des signes de reprise, démontrant que la promotion de l'intégration économique au sein et entre régions reste une tendance incontournable et objective.