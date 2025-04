Message du dirigeant chinois Xi Jinping à son arrivée au Vietnam

À la mi-journée du 14 avril, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est arrivé à Hanoï, entamant une visite d’État au Vietnam les 14 et 15 avril, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président vietnamien, Luong Cuong.

À son arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, le dirigeant chinois a prononcé un message dans lequel il s’est dit heureux d’entamer sa quatrième visite d'État au Vietnam, répondant à l’invitation du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, et du président Luong Cuong.

Au nom du PCC, du gouvernement et du peuple chinois, il a adressé au PCV, au gouvernement et au peuple vietnamien ses salutations chaleureuses et ses meilleurs vœux. Selon le dirigeant chinois, 2025 est une année d'une importance particulière pour le Vietnam, marquant le 95e anniversaire de la fondation du PCV, le 80e de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam), et le 50e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. Sous la direction du PCV, le peuple vietnamien poursuit la réalisation des deux objectifs centenaires du Parti et du pays. Le niveau de vie de la population s'améliore constamment, la position du pays sur la scène régionale et internationale se renforce et l’industrialisation ainsi que la modernisation socialistes aboutissent à de nombreux résultats encourageants.

La Chine, a-t-il affirmé, se réjouit sincèrement de ces réalisations. Xi Jinping s’est dit convaincu que, sous la direction du Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuera résolument sur la voie du socialisme adaptée à ses réalités nationales, atteindra avec succès les objectifs fixés lors du 13e Congrès national du Parti, se préparera efficacement au 14e Congrès et ouvrira de nouveaux chapitres dans le développement du Parti et du pays.

Il a souligné que la Chine et le Vietnam étaient deux pays socialistes voisins, liés par des montagnes et des fleuves, formant une communauté d’avenir partagé de portée stratégique. Au cours de leur lutte pour l’indépendance et la liberté, les deux pays se sont toujours soutenus, entretenant une profonde amitié « à la fois comme camarades et comme frères ». Sur la voie de l'édification d’un socialisme aux caractéristiques chinoises, ils avancent ensemble, apprennent l’un de l’autre et illustrent les perspectives prometteuses de la voie socialiste.

Le secrétaire général du PCC et président chinois a rappelé que lors de sa visite d’État au Vietnam en 2023, les deux parties avaient conjointement proclamé la construction d'une communauté d’avenir partagé de portée stratégique, marquant une nouvelle phase de développement dans les relations bilatérales.

Cette année, les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, ainsi que l’Année des échanges humanistes entre la Chine et le Vietnam, offrant de nouvelles opportunités pour renforcer cette communauté d’avenir partagé. À cette occasion historique, Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à œuvrer avec le Vietnam pour préserver et promouvoir l’amitié traditionnelle, partager les nobles missions historiques, saisir les opportunités de l’époque et approfondir la coopération à des niveaux plus élevés et dans de nombreux domaines, afin d’apporter davantage de bénéfices concrets aux peuples des deux pays, ainsi qu’à la région et au monde.

Il a également déclaré que, durant cette visite, il mènerait des discussions approfondies avec les dirigeants vietnamiens sur les grandes orientations stratégiques du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, afin de tracer conjointement une nouvelle feuille de route pour la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam.

A la fin du message, Xi Jinping a exprimé ses vœux de prospérité et de bien-être accrus pour le peuple vietnamien. Il a formé le souhait ardent de voir l'amitié traditionnelle sino-vietnamienne se pérenniser et la communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, connaître un développement encore plus fructueux. - VNA/VI