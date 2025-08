Message de félicitations du président vietnamien à l'occasion du 80e anniversaire de l'ONU

Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 1er août un message de félicitations à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'ONU, en réponse à une initiative de l'ambassadeur Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'événement en ligne a été marqué par les discours du président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang, du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de la plupart des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ONU.

Dans son discours, le président Luong Cuong a affirmé qu'au cours des 80 dernières années, l'ONU a suscité la confiance et l'espoir d'une paix et d'un développement durables pour toutes les nations et tous les peuples, a contribué à démontrer l'importance et la forte vitalité du multilatéralisme et a affirmé son rôle irremplaçable dans la réalisation des aspirations de l'humanité à un monde meilleur fondé sur les valeurs universelles d'indépendance nationale, de souveraineté nationale, d'équité et de progrès sociaux.

Il a estimé qu'alors que les situations régionales et internationales connaissent des évolutions de plus en plus complexes et imprévisibles, tandis que le monde est témoin de changements fondamentaux, les pays doivent déployer tous les efforts possibles pour soutenir le multilatéralisme, renforcer la coopération et la solidarité internationales et adhérer au droit international et à la Charte des Nations Unies, en particulier aux principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays, de non-recours à la force ou de menace de recours à la force, et de règlement pacifique des différends.

Le dirigeant vietnamien a souligné qu'il était désormais temps pour l'ONU de procéder à des réformes profondes afin de mieux s'adapter au nouveau contexte et d'améliorer l'efficacité de ses missions.

À cette occasion, il a déclaré que le Vietnam demeurerait un partenaire de confiance et un membre actif et responsable, s'associant aux Nations Unies et à la communauté internationale pour résoudre les difficultés, surmonter les défis et promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et un développement prospère dans chaque pays, chaque région et le monde entier, garantissant ainsi le bonheur et la prospérité de tous.

Les messages du président Luong Cuong et des autres chefs d'État et de gouvernement des membres de l'ONU continueront d'être diffusés au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, jusqu'à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. - VNA/VI