Message de félicitations au Premier ministre des Pays-Bas

À l’occasion de la nomination de Rob Jetten au poste de Premier ministre des Pays-Bas, le 24 février 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a adressé un message de félicitations.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a envoyé un message de félicitations au nouveau chef de la diplomatie néerlandaise, Tom Berendsen. -VNA/VI