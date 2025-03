Message de félicitations au Laos pour le 70e anniversaire de la fondation du PPRL

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm (gauche), offre des fleurs du secrétaire général du PCV, Tô Lâm à la partie lao. Photo : VNA

Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé un message de félicitations au CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) à l'occasion du 70e anniversaire de sa fondation (22 mars 1955 - 22 mars 2025).

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutiennent fermement l’œuvre du renouveau du Laos et sont convaincus que, sous la direction du PPRL, le Laos et son peuple, forts de leurs acquis, continueront d'obtenir de nombreuses avancées importantes dans leur processus de renouveau, atteindront les objectifs fixés par la Résolution du 11e Congrès national du Parti, organiseront avec succès les congrès du Parti à tous niveaux et le 12e Congrès national du Parti début 2026, et construiront le Laos de paix, d'indépendance, de démocratie, d'union et de prospérité, conformément à l’objectif socialiste, dit le message.

Le Parti et l'État du Vietnam se réjouissent de l'amitié exceptionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, fondées par les présidents vietnamiens Ho Chi Minh et laotiens Kaysone Phomvihane et Souphanouvong. Ces relations, préservées et cultivées par les générations de dirigeants et de peuples des deux pays, ne cessent de se renforcer, devenant ainsi toujours plus concrètes et efficaces au service des intérêts communs des deux nations.

À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du PPRL, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens expriment leur profonde reconnaissance envers leurs homologues laotiens pour le soutien sincère et efficace qu'ils ont apporté au Vietnam au fil des ans. Ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour préserver, renforcer et développer davantage les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos, au bénéfice des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le secrétaire général du CC du PCV, To Lam, a envoyé une gerbe de fleurs au secrétaire général du CC du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith ainsi qu’aux anciens dirigeants laotiens, Khamtay Siphandone, Choummaly Sayasone et Bounnhang Vorachith.

Le membre du CC du Parti, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son, a adressé une lettre de félicitations au membre du CC du Parti et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavanh Phomvihane, ainsi qu’au chef par intérim de la Commission des relations extérieures du CC du PPRL, Bounleua Phandanouvong.-VNA/VI