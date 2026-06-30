Message de félicitations à l'Éthiopie après les élections générales

À l'occasion de la victoire du Parti de la Prospérité aux septièmes élections générales en Éthiopie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a adressé, le 30 juin, un message de félicitations au président du Parti de la Prospérité et Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. -VNA/VI