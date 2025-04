Message de condoléances du Vietnam au Laos

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le peuple vietnamien expriment leurs plus sincères condoléances à l'annonce du décès du général Khamtay Siphandone, ancien président du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ancien président lao, le 2 avril, dans un message de condoléances adressé au Laos le même jour.

Le camarade Khamtay Siphandone est un dirigeant exceptionnel de la première génération, un membre clé du Comité central du PPRL, un fils exceptionnel du peuple lao, un soldat révolutionnaire loyal qui a sacrifié toute sa vie pour l'indépendance nationale, la liberté, le bonheur du peuple et le développement prospère du Laos.

Le décès du camarade Khamtay Siphandone est une grande perte pour le Parti, l’État, le peuple lao et sa famille. Le Parti, l’État, l’armée et le peuple vietnamiens ont perdu un grand ami, un camarade très proche et un frère ayant combattu côte à côte dans les longues guerres de résistance des deux nations.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens apprécient hautement les grandes contributions du camarade Khamtay Siphandone à la lutte pour l’indépendance nationale du peuple lao d'hier ainsi qu’à la cause du renouveau, de la défense et de l’édification nationales d’aujourd’hui.

"Le Parti, l'État, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le peuple vietnamien souhaitent adresser au Parti, à l'État, au Comité central du Front lao d’édification nationale, au peuple lao et à la famille du camarade Khamtay Siphandone nos plus sincères condoléances.

Nous croyons que le Parti, l’État, le peuple lao et la famille du camarade Khamtay Siphandone surmonteront bientôt cette grande perte et ce grand chagrin et continueront le travail d’édification du Laos pour devenir de plus en plus prospère". - VNA/VI