Message de condoléances au Parti communiste français et à la famille du camarade Raymonde Dien

A la nouvelle que le camarade Raymonde Dien, membre du Parti communiste français, grande amie du Vietnam, est décédée le 19 août 2022, au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des dirigeants du Parti, la Commission centrale des relations extérieures du Parti a adressé les condoléances au Parti communiste français et à la famille de la camarade Raymonde Dien.

Née le 13 mai 1929 dans l’ouest de la France, elle est connue des Vietnamiens et d’autres peuples du monde pour s’être allongée sur le rail pour bloquer un train transportant des chars et d’autres armes vers l’Indochine le 23 février 1950.

Plus tard, elle rejoint d’autres communistes français dans leur soutien au peuple vietnamien dans sa lutte contre les colonialistes français et les impérialistes américains, pour la lutte pour la paix au Vietnam.

Le 2 septembre 2004, elle a été décorée par l’État vietnamien de l’Ordre de l’Amitié, une distinction honorifique réservée aux personnes, organisations et institutions étrangères pour leurs contributions à la consolidation et au développement de l’amitié entre le Vietnam et les pays amis dans le monde.

Même dans ses derniers jours, elle a tout de même participé à divers événements sur le Vietnam, notamment ceux de soutien aux victimes vietnamiennes de l’agent orange.