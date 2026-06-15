Message de condoléances à la suite du décès de la princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha

Le 15 juin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a adressé un message de condoléances au roi Maha Vajiralongkorn ainsi qu’à la famille royale thaïlandaise à la suite du décès de la princesse Bajrakitiyabha.

La princesse Bajrakitiyabha, fille aînée du roi Maha Vajiralongkorn (Rama X), est décédée le 11 juin à l’âge de 47 ans après plus de trois ans d’hospitalisation, a annoncé le Bureau de la Maison royale thaïlandaise.

Dans un communiqué, celui-ci a précisé que la princesse s’était éteinte à 19h48, heure locale, à l’hôpital commémoratif du roi Chulalongkorn à Bangkok, où elle était soignée depuis décembre 2022.

La princesse Bajrakitiyabha avait perdu connaissance le 14 décembre 2022 à la suite d’un problème cardiaque soudain alors qu’elle participait à une activité avec ses chiens. -VNA/VI