Mercosur et Vietnam lancent des négociations en vue d’un accord de libre-échange préférentiel

Le 20 décembre, lors du 67ᵉ Sommet du Marché commun du Sud (Mercosur) tenu à Foz do Iguaçu, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a annoncé le lancement de négociations en vue d’un accord de libre-échange préférentiel (PTA) entre le Mercosur et le Vietnam.

S’exprimant en tant que représentant du pays assurant la présidence tournante du Mercosur, Mauro Vieira a souligné que le Vietnam constitue un partenaire commercial important pour le bloc sud-américain.

Membre fondateur des BRICS, le Brésil possède la plus grande économie d’Amérique latine et se classait au 10ᵉ rang mondial en 2023. Doté d’abondantes ressources naturelles, il est le deuxième producteur agricole mondial et le troisième exportateur mondial de minerais.

Le Brésil est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Ces dernières années, les échanges bilatéraux ont enregistré une forte croissance, passant de 1,53 milliard de dollars en 2011 à 6,78 milliards de dollars en 2022, puis à plus de 7,1 milliards de dollars en 2023 et 7,7 milliards de dollars en 2024. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter le volume des échanges à 10 milliards de dollars en 2025, puis à 15 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Les principales exportations vietnamiennes vers le Brésil comprennent les produits aquatiques, le caoutchouc, les textiles-habillement, les chaussures et l’acier. Le Vietnam importe du Brésil du soja, du blé, du maïs, des aliments pour animaux, diverses matières premières, ainsi que du coton sous différentes formes.-VNA/VI