Médias sud-africains : focus sur la coopération inclusive avec le Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e de gauche) et le président sud-africain Cyril Ramaphosa (3e) assistent à la cérémonie de signature du mémorandum d'entente sur l'agriculture. Photo: VNA

Les médias sud-africains ont mis l'accent sur les relations économiques et commerciales, élément central de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Afrique du Sud à l'occasion du Sommet du Groupe des vingt (G20) et des rencontres bilatérales qui se sont déroulées du 21 au 24 novembre.

Ils ont notamment souligné les efforts déployés pour rééquilibrer les échanges commerciaux avec le Vietnam et renforcer le rôle de ce dernier au sein du G20, grâce à des propositions axées sur la croissance inclusive, la transition écologique et les minéraux stratégiques.



La chaîne publique SABC et la chaîne privée eNCA ont couvert le discours du Premier ministre vietnamien lors du sommet, au cours duquel il a présenté trois priorités stratégiques pour une croissance équitable. Parallèlement, enca.com, Central News South Africa et le portail gouvernemental sanews.gov.za ont largement couvert ses activités en marge du sommet, notamment ses rencontres avec le président Cyril Ramaphosa et d'autres dirigeants sud-africains.

La couverture médiatique a révélé l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, ainsi que des engagements en faveur d'une coopération inclusive allant de l'agriculture au transfert de technologies, en passant par la réduction des barrières commerciales, l'accès aux marchés agricoles et la promotion des investissements.



Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé l'espoir que l'Afrique du Sud soutiendrait la candidature du Vietnam au G20, soulignant les intérêts communs dans des secteurs tels que la production et la transformation du café.



Central News South Africa et enca.com ont décrit le mémorandum d'entente sur l'agriculture comme s'inscrivant dans une évolution plus large des relations Afrique du Sud-Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives commerciales et renforçant le partenariat stratégique récemment consolidé.

Ce mémorandum d'entente s'appuie non seulement sur les récents progrès commerciaux, mais constitue également une étape importante dans le développement des relations bilatérales. Sa signature en marge du G20 souligne la volonté de l'Afrique du Sud d'utiliser les plateformes internationales pour promouvoir les intérêts africains et le soutien indéfectible du Vietnam à la représentation du continent dans les instances internationales.



Polity.org.za et sanews.gov.za ont mis en lumière les engagements annoncés lors du Forum d'affaires Afrique du Sud-Vietnam, organisé en marge du sommet. Le vice-président Paul Mashatile a réaffirmé l'engagement du gouvernement sud-africain à faciliter les échanges commerciaux et les investissements, alors que les deux pays s'efforcent d'approfondir leurs liens économiques.

Il a déclaré que les deux nations se trouvent à un moment crucial, cherchant à développer leur coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l'industrie, l'agriculture, les sciences et technologies, les énergies renouvelables et la transformation numérique.



De manière générale, les médias sud-africains ont présenté la visite du dirigeant vietnamien et les nouveaux accords comme faisant suite à la récente visite d'État du président Ramaphosa au Vietnam, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales avec une coopération renforcée dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables, de la transformation numérique et des sciences et technologies.



Mashatile a souligné que l'Afrique du Sud demeure le premier partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Le Vietnam, quant à lui, offre à l'Afrique du Sud un accès privilégié au marché de l'ASEAN, fort de près de 700 millions de consommateurs, tandis que l'Afrique du Sud permet au Vietnam d'accéder à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui compte 1,4 milliard de consommateurs. -VNA/VI