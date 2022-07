Maths : le Vietnam termine à la 4e place parmi les 104 pays participants aux IMO 2022

Les six candidats vietnamiens aux Olympiades internationales de mathématiques (IMO) 2022 ont tous été primés, avec deux médailles d'or, deux d'argent et deux de bronze, a annoncé le ministère de l’Education et de la Formation.

Avec cette performance, la délégation vietnamienne a terminé à la 4e place parmi les 104 pays participants, derrière la Chine, la République de Corée et les Etats-Unis.



La délégation vietnamienne de maths . Photo: VNA

Les médailles d'or sont revenues à Ngô Quy Dang et Pham Viêt Hung, du lycée d'excellence de l'Université nationale de Hanoi.

Pham Hoang Son, du lycée d'excellence de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et Nguyên Dai Duong, du lycée d'excellence Lam Son de Thanh Hoa, ont remporté chacun une médaille d'argent.

Vu Ngoc Binh, du lycée d'excellence de Vinh Phuc et Hoang Tiên Nguyên, du lycée d'excellence Phan Bôi Châu de Nghê An, ont décroché chacun une médaille de bronze.

Le Vietnam a commencé à participer aux Olympiades internationales de mathématiques en 1974.

Cette édition 2022 a été organisée en ligne par la Norvège. -VNA/VI