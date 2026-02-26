Marriott considère le Vietnam comme un marché clé

Marriott International, Inc., dont le siège social est situé à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis), continue de considérer le Vietnam comme un marché clé, avec une croissance soutenue portée par la demande internationale et une stratégie axée sur le commerce de détail.

Dans son dernier rapport, la société a annoncé d’excellents résultats pour le quatrième trimestre 2025, avec une hausse de 22,3 % du revenu par chambre disponible (RevPAR) par rapport à 2024, dépassant ainsi les prévisions de 17,3 %.

Le RevPAR annuel a quant à lui enregistré une forte progression de 25,5 % par rapport à 2024.

Le taux d’occupation au dernier trimestre 2025 s’est établi à 64,1 %, soit une hausse de 4,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Le taux d’occupation annuel a atteint 65,5 %, en progression de 8,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Le Vietnam est resté le principal marché émetteur en 2025, représentant 21,7 % des nuitées, suivi par la République de Corée, les États-Unis et la Chine.

Par ailleurs, la société a communiqué ses résultats dans la région APEC pour le quatrième trimestre, avec un RevPAR global en hausse de 8,8 % par rapport à 2024, grâce aux excellentes performances enregistrées en Australie, en République de Corée et au Japon.

Le taux d’occupation au quatrième trimestre a atteint 74 %, soit une légère hausse de 1 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Le taux d’occupation annuel dans la région s’est établi à 72 %, en progression de 1,5 point de pourcentage par rapport à 2024.

Fin 2025, Marriott International comptait 109 établissements ouverts et plus de 730 propriétés exploitées sous 27 marques dans 22 pays de la région APEC. L’entreprise employait plus de 112 600 personnes, incluant les établissements gérés et franchisés, et plus de 400 projets étaient en cours.

2025 a été une année de croissance record dans la région APEC pour la troisième année consécutive, avec près de 200 contrats signés ajoutant plus de 28.000 chambres au portefeuille de projets, portant ce dernier à plus de 86.000 chambres en fin d’année. Au Vietnam, on comptait 32 établissements totalisant plus de 9.900 chambres répartis sur 11 marques dans 10 villes, et plus de 50 autres étaient en projet d’ici fin 2025.

L’immobilier de luxe est resté un axe stratégique majeur, représentant 19 % du total des contrats signés. Des marques telles que JW Marriott, The Ritz-Carlton et Luxury Collection ont enregistré le plus grand nombre de signatures.

Marriott International, Inc. exploite plus de 9.800 établissements répartis dans plus de 30 marques de renom, dans 145 pays et territoires. La société exploite, franchise et concède sous licence une variété d’établissements d’hébergement à travers le monde, notamment des hôtels, des résidences, des résidences de vacances en temps partagé et d’autres types d’hébergement. — VNA/VI