Marché intérieur au 2ᵉ jour du Têt du Cheval 2026 : la demande se redresse

Selon l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), au deuxième jour du Nouvel An lunaire, l’activité d’achat devient plus dynamique qu’au premier jour. Bien que de nombreux habitants continuent de privilégier les sorties printanières et les réunions familiales, la demande en produits alimentaires frais et en articles destinés aux repas a nettement augmenté.

Le réseau de distribution continue de jouer un rôle clé dans la stabilisation du marché. Les chaînes de supérettes telles que Circle K, FamilyMart, 7-Eleven et GS25 maintiennent leurs activités durant le congé du Têt, assurant l’approvisionnement en produits essentiels. Plusieurs grands groupes de distribution, dont AEON, MM Mega Market, GO! et Saigon Co.op, rouvrent progressivement selon des horaires adaptés, répondant aux besoins de consommation et de loisirs de début d’année.

Sur les marchés traditionnels, une partie des commerçants reprend ses activités, principalement pour les produits frais, les légumes, les fruits et les articles destinés aux offrandes. La consommation du deuxième jour du Têt s’oriente surtout vers les produits frais, tels que les légumes, les produits aquatiques, le porc et le bœuf, afin d’équilibrer les repas des jours précédents. Les fleurs fraîches et les fruits destinés aux offrandes continuent d’enregistrer une demande stable.

Dans l’ensemble, les prix demeurent stables par rapport à la période précédant le Têt. Dans les supermarchés, les prix sont affichés de manière fixe et accompagnés de promotions de début d’année. Aucune pénurie ni hausse de prix déraisonnable n’a été constatée.

Lors de la période de pointe des achats, les 27 et 28 du dernier mois lunaire, la fréquentation avait augmenté de 30 à 50 %, tandis que certains produits frais avaient enregistré une hausse modérée de 5 à 10 %, sans affecter l’approvisionnement. Les programmes de stabilisation des prix sont actuellement déployés dans toutes les 34 villes et provinces du pays, garantissant une offre abondante.

Globalement, le marché reste stable, avec une reprise progressive de la demande par rapport à la même période de l’année dernière. Dans les prochains jours, à mesure que les réseaux de distribution rouvriront pleinement, l’activité devra devenir plus animée, sans variations majeures des prix. – VNA/VI