Marché des biens au troisième jour du Têt : offre abondante, prix globalement stables

Selon l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), au troisième jour du Têt du Cheval 2026, le marché des biens de consommation à l’échelle nationale commence à se réanimer davantage qu’au cours des deux premiers jours du Nouvel An, bien que la demande reste globalement inférieure au pic observé à l’approche du Têt.

Dès la matinée du troisième jour du Têt, le réseau d’infrastructures commerciales à travers le pays retrouve une animation accrue. De nombreux supermarchés et centres commerciaux majeurs, tels que Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart, AEON, WinMart, GO! et AEON Mall, rouvrent simultanément, assurent une offre abondante et mettent en œuvre plusieurs programmes promotionnels de début d’année afin de stimuler la consommation.

Dans les marchés traditionnels, le nombre d’étals augmente de manière significative par rapport aux premier et deuxième jours du Têt. Les commerces de proximité continuent à fonctionner tout au long des congés, sans rupture d’approvisionnement ni pénurie locale.

Selon les observations recueillies dans les localités, la demande des consommateurs se concentre principalement sur les produits alimentaires frais, notamment les légumes, les produits aquatiques, la viande de porc et de bœuf. Les produits à usage cultuel, tels que les fleurs fraîches et les fruits pour les offrandes, maintiennent un niveau de consommation stable.

S’agissant des prix, le marché conserve globalement des niveaux équivalents à ceux de la période précédant le Têt. Les hausses légères, lorsqu’elles sont observées, ne se produisent que de manière ponctuelle dans certains points de vente de petite taille, tandis que les prix dans les réseaux de distribution modernes restent stables, avec de nombreuses promotions.

En amont du Têt, les autorités locales et les entreprises avaient déployé de manière anticipée des plans d’approvisionnement. La valeur totale des stocks constitués a augmenté d’environ 10 à 15 % par rapport à un mois ordinaire, et de 20 à 40 % pour certains produits essentiels chez les grands distributeurs.

Parallèlement, le programme de stabilisation du marché est mis en œuvre à grande échelle dans toutes les 34 villes et provinces du pays. À Hanoï, 19 entreprises participent au dispositif à travers environ 10.700 points de vente. À Ho Chi Minh-Ville, plus de 89 entreprises sont engagées, les marchandises stabilisées représentent entre 23 % et 43 % des parts de marché selon les catégories.

Par ailleurs, les autorités locales et les entreprises renforcent la coordination interrégionale, notamment entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et d’autres villes et provinces, afin de stimuler la consommation des spécialités régionales et des produits OCOP (« One Commune, One Product » ou A chaque commune son produit) destinés aux besoins du Têt.

Dans le même temps, les forces de gestion du marché déploient des opérations de contrôle renforcées avant, pendant et après le Têt, en se concentrant sur les produits essentiels, les denrées alimentaires, les boissons alcoolisées, les confiseries, le tabac, les cosmétiques, les produits électroniques et le commerce électronique.

Au cours de la période considérée, le marché demeure globalement stable, sans cas notable de contrebande, de marchandises contrefaites ni de violations majeures de la sécurité sanitaire des aliments.

Concernant les carburants, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, au 19 février 2026, le réseau national de distribution fonctionne de manière stable, sans fermeture irrégulière de stations-service ni rétention de stocks.

Dans l’ensemble, le marché du Têt du Cheval 2026 évolue de manière positive, avec un équilibre entre l’offre et la demande, contribuant à la stabilité sociale et à la confiance des consommateurs. - VNA/VI