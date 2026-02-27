Maintien de la paix : le Vietnam déploie un nouvel officier en République centrafricaine

Une cérémonie solennelle s’est tenue le 26 février à Hanoï afin de remettre la décision du président de la République et celle du ministre de la Défense à un officier sur le point de rejoindre une mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA).

La cérémonie était présidée par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense et chef du Comité de pilotage du ministère chargé de la participation du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l’ONU.

Le lieutenant-colonel Nguyen Hoang Long, enseignant au département des langues étrangères de l’Académie nationale de la défense, a été officiellement désigné pour occuper le poste d’officier d’état-major chargé du renseignement (SO ISR) au sein de la mission MINUSCA. Ayant franchi un processus de sélection rigoureux et répondant aux normes élevées des Nations Unies, Nguyen Hoang Long dispose d’une solide expérience en matière de renseignement d’état-major. Il a par ailleurs achevé l’ensemble des programmes de formation préalable au déploiement.

Selon le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département du maintien de la paix du Vietnam, la préparation du personnel a fait l’objet d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne les capacités professionnelles, les compétences militaires, la condition physique, les connaissances liées aux opérations de maintien de la paix ainsi que la maîtrise des langues étrangères.

Il a demandé au lieutenant-colonel Nguyen Hoang Long d’assurer sa sécurité absolue durant son mandat, de faire preuve d’une vigilance constante et d’une parfaite maîtrise de la situation afin de fournir des informations exactes et des conseils stratégiques pertinents. Il l’a également exhorté à comprendre et à appliquer strictement les directives et politiques du Parti, les lois de l’État, la discipline militaire, ainsi que les règlements des Nations Unies, de la mission et les lois du pays hôte.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Nguyen Hoang Long s’est engagé à promouvoir la solidarité nationale et internationale et à accomplir avec le plus grand professionnalisme la mission qui lui a été confiée par les Nations Unies, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense.-VNA/VI