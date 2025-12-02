Maintien de la paix : la France soutient le Vietnam dans la formation au secourisme de combat

Lé délégués lors de la cérémonie. Photo: qdnd.vn

Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense, a lancé ce lundi 1ᵉʳ décembre, à Hanoï, un stage de formation aux premiers secours au combat de niveau 1, organisé avec l'assistance technique et l'expertise de la France.

Prévu du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025, ce stage vise à doter les officiers vietnamiens préparant leur déploiement à titre individuel au sein des missions de l'ONU, ainsi que le personnel médical dudit Département, des compétences et connaissances essentielles en secourisme sur le champ de bataille requises par l'ONU.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a remercié la Mission de défense de la France au Vietnam et l'équipe d'experts français pour leur contribution à l'organisation de cette importante formation.

Il a exprimé le souhait de voir ce partenariat se renforcer davantage, afin de permettre aux Casques bleus vietnamiens d'acquérir une expertise vitale pour l'accomplissement de leurs missions confiées par le ministère de la Défense et l'ONU.

De son côté, la colonelle Anne Brun, attachée de défense de la France au Vietnam, a souligné l'importance cruciale du secourisme au combat pour garantir la sécurité et l'efficacité opérationnelle des forces de maintien de la paix, qui évoluent dans des environnements de plus en plus complexes et dangereux.

La colonelle Anne Brun, attachée de défense de la France au Vietnam. Photo: qdnd.vn

Elle a réaffirmé l'engagement du ministère français des Armées et des Anciens combattants à accompagner le Vietnam dans ses contributions aux opérations de l'ONU, qualifiant cette coopération de manifestation concrète du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Durant cette formation intensive, les stagiaires aborderont un large éventail de techniques : principes fondamentaux du sauvetage au combat, évacuation tactique, gestion des problèmes des voies respiratoires, coordination des premiers secours sur le champ de bataille, prestation de premiers secours en première ligne et de soins tactiques aux blessés de combat, fourniture de soins d'urgence lors d'une évacuation tactique. Le programme inclut également de nombreux exercices pratiques basés sur des scénarios simulés, afin de perfectionner la coordination et la réactivité des équipes médicales en situation de crise. -VNA/VI