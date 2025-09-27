Maintien de la paix : départ du Détachement du Génie n°4 pour Abiyé

Le 26 septembre, le Détachement du Génie n°4 a quitté Hanoï pour rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA). Photo: VNA

Le 26 septembre, le Détachement du Génie n°4 a quitté Hanoï pour rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

La cérémonie de départ s'est tenue à l'aéroport international de Nôi Bài, en présence du général de brigade Pham Manh Thang, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, ainsi que de représentants du ministère de la Défense.

Le Détachement du Génie n°4 est composé de 184 officiers et soldats issus de différentes unités de l'Armée populaire du Vietnam. Avant leur déploiement, tous ont suivi des formations spécialisées et des exercices intensifs afin de s'adapter aux conditions de terrain, en s'appuyant sur l'expérience du Détachement du Génie n°3.

Cérémonie de départ du Détachement du Génie n°4. Photo: VNA

La préparation a inclus des formations techniques en génie militaire, des cours d'anglais, ainsi que des modules sur le droit international humanitaire, la prévention des violences sexuelles et la détection des explosifs. Elle visait à renforcer leur compétences dans la réalisation des missions d'ingénierie, de construction d'infrastructures et d'assistance humanitaire, conformément aux normes de l'ONU.

Le général de brigade Pham Manh Thang a exhorté les Casques bleus vietnamiens, et en particulier le Détachement du Génie n°4, à faire preuve de courage et de solidarité, à surmonter les difficultés et à accomplir avec succès les missions confiées, contribuant ainsi à promouvoir l'image des "soldats de l'Oncle Hô" dans la nouvelle ère. -VNA/VI