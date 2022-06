Maintien de la paix: Clôture de la Réunion générale annuelle de l'AAPTC 2022

Le Département de maintien de la paix du Vietnam, en coordination avec les partenaires étrangers et les organes concernés du ministère de la Défense, a organisé dans l'après-midi du 9 juin la cérémonie de clôture de la Réunion générale annuelle et du Séminaire de l'Association des centres de formation aux opérations de maintien de la paix d'Asie-Pacifique (AAPTC) 2022.

Le Vietnam assume la présidence tournante de l’AAPTC en 2022 et c’est la première fois que le Vietnam assume cette responsabilité.

Ces événements, qui ont eu lieu du 6 au 9 juin, étaient placés sur le thème "Innovation de premier plan : Action indo-pacifique pour soutenir l'Initiative d'action pour la paix des Nations Unies (ONU) dans la poursuite de l'amélioration de l'efficacité du maintien de la paix des Nations Unies". Ils visaient à intensifier la solidarité et la synergie des pays membres au cours des années des impacts du COVID-19 et soutenir l'initiative Action pour le maintien de la paix (A4P) et l'initiative élargie (A4P+).

Appréciant l'organisation du Vietnam, le général Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman, président du secrétariat de l'AAPTC, a déclaré que le succès de ces événements avait clairement démontré le professionnalisme, le dévouement et le haut engagement du gouvernement vietnamien, de l'Armée populaire du Vietnam et des dirigeants du Département de maintien de la paix du Vietnam.

De son côté, le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département de maintien de la paix du Vietnam, a affirmé que les événements avaient permis aux participants de partager des expériences et de relancer des activités après le COVID-19.

Lors de la cérémonie de clôture, le Vietnam a transféré la présidence de l’AAPTC à l’Australie qui assumera ce poste en 2023.