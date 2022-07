Ly Son mise sur le tourisme pour développer son économie

Le district insulaire de Ly Son, à 30 km de la côte de la province de Quang Ngai (Centre), accordera la priorité au tourisme lors de l’affectation des ressources pour le développement socio-économique, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le vice-président du Comité populaire de Ly Son, Dang Tân Thành.

Ly Son possède de belles plages de sable blanc et fin, entourées de magnifiques falaises de roches volcaniques. Photo: VNA

Selon le responsable, la structure économique locale évolue vers la durabilité et une plus grande proportion du commerce et des services. Le secteur du tourisme est appelé à un développement de percée, devenant un secteur économique clé à Ly Son.Le district a pour objectif d’augmenter la part du secteur des services touristiques dans l’économie locale à 60%, tandis que l’agriculture représentera 30 à 35% et l’industrie et l’artisanat les 5 à 10% restants.Les autorités locales prévoient de se concentrer sur l’achèvement du plan directeur de développement du district, qui servira de base pour attirer les investissements au cours des cinq prochaines années.À cette fin, la localité a construit un nouveau marché central et développé un réseau de homestays, des restaurants et des services de transport diversifiés et abordables répondant à la demande des habitants et des touristes sur l’île.Elle s’efforce d’exploiter son potentiel touristique en conservant les vestiges locaux, en créant des produits de tourisme spirituel, en promouvant les sites historiques et pittoresques ainsi qu’en protégeant l’environnement avec la construction d’une usine de traitement des déchets.