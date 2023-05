Ly Son: cérémonie en commémoration des soldats de Hoàng Sa

Une cérémonie à la mémoire des soldats de Hoàng Sa a été organisée le 5 mai dans la maison communale du village d’An Vinh, district de Ly Son, province de Quang Ngai (Centre).



Ce culte ancien, connu sous le nom de «Lê khao lê thê linh Hoàng Sa» (en vietnamien), a pour but de rendre hommage aux soldats de la Flottille de Hoàng Sa au 17e siècle, qui furent envoyés à Hoàng Sa et Truong Sa pour y établir et défendre la souveraineté nationale, selon le villageois Bui Van Thanh, chef du comité d’organisation de l’événement.

Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Actuellement, plusieurs familles sur l'île de Ly Son conservent toujours d’anciens documents liés à la souveraineté du Vietnam pour Hoàng Sa et Truong Sa.



Entretenue sur l'île de Ly Son depuis plus de 400 ans, «Lê khao lê thê linh Hoàng Sa» a été inscrite par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme au patrimoine culturel immatériel national en 2013. -VNA/VI