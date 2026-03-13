Lutte contre la pêche INN : Quang Tri durcit la gestion de sa flotte

Les autorités de la province de Quang Tri inspectent régulièrement les navires de pêche opérant en mer. Photo : VNA

La province de Quang Tri intensifie actuellement la mise en œuvre de mesures coordonnées visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en accélérant la révision des dossiers et des données afin de finaliser les conditions nécessaires à la prochaine inspection de la Commission européenne (CE).



Selon le Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, la province compte actuellement 4.640 navires de pêche de plus de 6 mètres, dont 1.350 unités de 15 mètres et plus opérant en haute mer. À ce jour, l’ensemble des navires est enregistré, tandis que le taux de contrôle technique atteint 94,5 % et celui des licences d’exploitation 98,6 %.



L’installation du système de surveillance des navires par satellite (VMS) est appliquée de manière stricte : 99 % des navires concernés en sont désormais équipés. Le système de surveillance fonctionne en continu, 24 heures sur 24, afin de détecter rapidement toute perte de connexion ou tout risque de violation des eaux étrangères.



La Direction des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques de Quang Tri collabore étroitement avec les forces compétentes pour renforcer le contrôle des navires entrant et sortant des ports et traiter rapidement les cas d’infraction.



Les autorités locales gèrent également 120 navires jugés inaptes à la navigation. Ces embarcations font l’objet d’un suivi strict et ne sont pas autorisées à prendre la mer tant que les conditions requises ne sont pas remplies.



Au cours des deux premiers mois de 2026, le volume de produits contrôlés dans les ports de pêche a atteint 4.805 tonnes, soit 31,7 %, en hausse de près de 20% par rapport à 2025.



Lors d’une inspection sur le terrain menée le 11 mars, le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Bao, a souligné que le respect de la réglementation dans l’exploitation des ressources halieutiques doit être appliqué de manière régulière et responsable afin de lever rapidement l’avertissement de « carton jaune » de la CE et de promouvoir un développement durable de la pêche. -VNA/VI