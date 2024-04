Lutte contre la pêche INN : Nam Dinh contrôle strictement les bateaux de pêche aux ports

La province de Nam Dinh (Nord) a pris de nombreuses mesures drastiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant aux efforts visant à faire retirer bientôt l'avertissement sous forme de "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) aux produits de la pêche vietnamiens.

Selon Nguyen Van Huu, directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Nam Dinh contrôlera strictement les entrées et sorties des bateaux de pêche aux ports, et n’autorisera pas ceux qui ne répondent pas aux exigences à partir en haute mer. La province s’efforcera également de mettre fin aux opérations hauturières sans permis de pêche ou système de surveillance des navires par satellite (VMS). Elle sanctionnera sévèrement les violations des réglementations.

Le district de Hai Hau compte un grand nombre de bateaux de pêche avec environ 645. Ces derniers temps, la gestion de la pêche a fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités locales. Selon Vu Van Ky, vice-président du Comité populaire du district, depuis 2022, sa localité n’a détecté aucune violation par les navires de pêche locaux.

Selon le Service de l'Agriculture et du Développement rural de Nam Dinh, vers la mi-mars, 97,38% des bateaux de pêche de la province de 15 m et plus étaient équipés du VMS.-VNA/VI