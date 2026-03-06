Lutte contre la pêche INN : Les garde-côtes de la Région 2 engagés dans les efforts pour lever le « carton jaune »

Les garde-côtes de la Région 2 s'efforcent de sensibiliser les pêcheurs au respect de la réglementation dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo : VNA

Au cours de ses 22 années de construction et de développement (5 mars 2004 – 5 mars 2026), le Commandement de la Région 2 des garde-côtes du Vietnam, basé dans la ville de Da Nang, a non seulement accompli avec succès sa mission politique en contribuant à la protection de la souveraineté maritime sacrée de la Patrie, mais s’est également affirmé comme un compagnon fidèle des pêcheurs en toutes circonstances, notamment dans les efforts visant à lever le « carton jaune » lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé par la Commission européenne (CE).



Partie d’un effectif initial de seulement 15 officiers et soldats, l’unité est aujourd’hui devenue un commandement régional doté d’une organisation renforcée et de moyens modernisés.



Les officiers et soldats du Commandement de la Région 2 des garde-côtes ont courageusement fait face à des dizaines de milliers d’incursions de navires étrangers portant atteinte à la souveraineté nationale, contribuant ainsi à préserver l’intégrité des eaux territoriales du pays.



Dans la lutte contre la criminalité en mer, de jour comme de nuit et malgré les tempêtes, ses patrouilles ont effectué des milliers de missions, interceptant et traitant plus de 2.000 navires, notamment impliqués dans de vastes réseaux de contrebande de carburant et de minerais.



Ces 22 dernières années, l’unité a également mobilisé des centaines de navires et d’embarcations pour secourir avec succès des centaines de pêcheurs en détresse et ramener leurs bateaux à bon port.



Afin de contribuer à la levée du « carton jaune », le Commandement de la Région 2 des garde-côtes maintient la permanence opérationnelle à tous les niveaux et intensifie la surveillance 24h/24 pour détecter, suivre et contrôler 100 % des navires de pêche opérant dans les zones maritimes proches de la Malaisie, de la Thaïlande, de l’Indonésie et du Cambodge, empêchant ainsi les bateaux vietnamiens de commettre toute infraction.



La lutte contre la pêche INN est étroitement associée aux missions de patrouille et de protection de la souveraineté maritime, ainsi qu’à la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, le trafic de drogue et aux opérations de recherche et de sauvetage. L’unité veille également à suivre de près la situation afin de détecter et prévenir à temps toute intention de violation des réglementations contre la pêche INN par les pêcheurs vietnamiens. -VNA/VI