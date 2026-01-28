Lutte contre la pêche INN : Lam Dong renforce le contrôle de sa flotte

Le Comité de pilotage provincial de Lam Dong pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) se réunit. Photo: VNA

Le Comité de pilotage provincial de Lam Dong pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a tenu, dans l’après-midi du 27 janvier, une réunion consacrée aux solutions visant à renforcer la lutte contre la pêche INN.

Selon Nguyen Van Chiên, directeur adjoint du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, mettant en œuvre les directives du gouvernement et du Comité national de pilotage contre la pêche INN, la province de Lam Dong a lancé de nombreuses mesures destinées à renforcer la gestion de la flotte de pêche, le contrôle des activités de pêche et le durcissement de l’application de la loi, contribuant aux efforts visant à lever l’avertissement du « carton jaune » émis par la Commission européenne.

Avant, pendant et après le Nouvel An lunaire (Têt), lorsque les conditions maritimes sont difficiles, les navires de pêche ont tendance à s’aventurer au large, ce qui accroît le risque de violations des eaux étrangères, actes que la Commission européenne recommande fermement de faire cesser, condition préalable au retrait du « carton jaune ».

À cette fin, les autorités provinciales renforcent la coordination avec les forces compétentes et les autorités locales afin de surveiller étroitement les navires de pêche, en particulier ceux à haut risque, et d’empêcher résolument toute violation des eaux étrangères, tout en intensifiant le traitement des cas de perte de connexion du système de surveillance des navires par satellite (VMS).

Selon le Comité de pilotage provincial de Lam Dong pour la lutte contre la pêche INN, la gestion de la flotte a continué d’être renforcée, en mettant l’accent sur le contrôle rigoureux des navires remplissant les conditions d’exploitation. Au 23 janvier, la province comptait 8.208 navires de pêche immatriculés, dont 7.189 disposaient d’une licence d’exploitation, soit 87,58 %.

Depuis le début de l’année 2026, plus de 3.600 mouvements de navires ont été enregistrés par les postes de contrôle des garde-frontières, avec un volume de produits halieutiques débarqués dépassant 1.300 tonnes. À noter que depuis le début de l’année 2026, aucun cas de perte de connexion du VMS en mer n’a été recensé pour les navires de la province.

À plus long terme, Lam Dong met en œuvre des projets visant à restructurer le secteur de la pêche dans une optique de durabilité, notamment un projet de reconversion professionnelle associé à la restructuration de la flotte et à l’application des technologies numériques à l’horizon 2030, ainsi qu’un plan de développement durable du secteur halieutique pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Malgré des résultats positifs, la lutte contre la pêche INN présente encore certaines limites, notamment le nombre élevé de navires dont la licence a expiré et des infrastructures portuaires insuffisantes.

S’exprimant lors de la réunion, Le Trong Yen, vice-président du Comité populaire provincial, a appelé à la mobilisation de l’ensemble du système politique, à renforcer la responsabilité des autorités locales et à sensibiliser les pêcheurs, en particulier à l’égard des navires non immatriculés, non soumis à l’inspection technique et dépourvus de licence d’exploitation, afin de contribuer à la levée du « carton jaune » INN et au développement durable du secteur halieutique. -VNA/VI